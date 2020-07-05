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Hafta içi oynanacak maçların hakemleri
TFF, 31. haftada oynanacak olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Başakşehir-Denizlispor maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2020 - 11:19
Koronavirüs nedeniyle futbola aylarca ara verildiği için maç takvimini sıkıştıran TFF, Süper Lig'in 31. haftasını hafta içi oynatma kararı almıştı.
Federasyon, 7 Temmuz Salı günü 18.30'da başlayacak olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy'un, 21.00'deki Başakşehir-Denizlispor karşılaşmasını ise Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.
Süper Lig 'in 31. haftasındaki diğer 7 maçın hakemlerinin ise yarın açıklanması bekleniyor.