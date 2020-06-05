Hagi: Oğlum lanis benden daha büyük futbolcu olacak

Gheorghe Hagi, Glasgow Rangers forması giyen oğlu lanis'e övgüler yağdırdı.

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi, oğlunun kendisinden daha büyük bir futbolcu olacağına inanıyor.

İşte Hagi'nin sözleri:

"Ianis'e güveniyorum. Rumen milli takımında genç neslin önemli parçalarından biri olacak. Bu jenerasyon, Romanya Milli Takımı'nı eski günlerine geri döndürecek. Ianis, kendisi için çok uygun bir kulübe imza attı. Onu sürekli takdir eden olağanüstü bir menajerle çalışıyor."

"ÇOK ACI ÇEKTİ"

"Ianis çok deneyim kazandı, zamanla olgunlaştı. Bu transfer için çok çalıştı, çok acı çekti ve çok şey öğrendi."

"Gerrard, Ianis'e çok inanıyor ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapabileceğini düşünüyor. Ianis şu anda kendinden çok emin, hocası da onu seviyor. Ben de Gerrard'a güveniyorum ve oğlumu daha iyi bir oyuncu yapacağını biliyorum."

"BENDEN DAHA BÜYÜK FUTBOLCU OLACAK"

"Ianis doğru kulüpte olduğunda her gün daha iyiye gidecekti. Eğer çok fazla çalışıp öğrenmeye devam ederse benden daha büyük bir futbolcu olacak."