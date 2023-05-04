Hakan Çalhanoğlu füze yolladı: Inter 6 golle kazandı İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun harika bir gole imza attığı mücadelede konuk olduğu Hellas Verona'yı 6-0 yendi.

AA

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Inter, küme düşme potasındaki Hellas Verona deplasmanına çıktı.

Inter, Hellas Verona'yı 6-0 mağlup ederek puanını 60 yaptı ve 4. sıraya çıktı.

Mavi-siyahlılar bu galibiyetle ligde üst üste 3.maçında galip geldi.

Inter kadrosundaki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başladığı karşılaşmanın 36. dakikasında takımının 2. golüne imza atarak galibiyette rol oynadı.

Inter'in diğer gollerini 31. dakikada Adolfo Gaich (KK), 38 ve 61. dakikada Edin Dzeko, 55 ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.