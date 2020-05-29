Hakan Çalhanoğlu: G.Saray'a gelirsem çok mutlu olurum İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarı olduğunu hiçbir zaman saklamadığını söyledi.

TRT Spor ekranlarına konuk olan Hakan Çalhanoğlu, yaşanan sürecin yanı sıra futbol hayatıyla ilgili konuştu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sürecinde İtalya'da yaşadıklarını anlatan milli futbolcu, ''Ara sıra gizli gizli dışarıya hava almaya çıkıyorduk. Çocuk bakmak gerçekten kolay değil, eşimi bu süreçte daha iyi anlıyorum. Elimden geldiği kadar eşime yardım ettim, çocuğumla daha fazla vakit geçirdim. Bu süreçte çok şey öğrendim.'' şeklinde konuştu.

''G.SARAYLI OLDUĞUMU SAKLAMIYORUM''

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden kendisi için Galatasaray'a gelmesi üzerine yazılan bir mesajı beğenmesiyle ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu hiçbir zaman gizlemediğini vurguladı.

26 yaşındaki futbolcu, ''Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum.'' ifadelerini kullandı.