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    Hakan Kutlu: Oyun olarak iyiydik

    Fenerbahçe yenilgisi ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Kutlu, karşılaşmadan en az bir puan çıkartabileceklerini, oyun olarak iyi olduklarını söyledi.
    • AA
    • 05.04.2021 - 22:38
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    Hakan Kutlu: Oyun olarak iyiydik

    Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "EN AZ 1 PUAN ALABİLİRDİK"

    İstanbul'dan en az bir puanla dönebileceklerini söyleyen Kutlu, "Oyun olarak iyiydik, buradan en az 1 puanla dönebilirdik. Perşembe günü çok çok önemli bir maçımız var. Eksilerimizi ve doğrularımızı konuşup, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

    Takımının oyun anlayışından memnun olduğunu söyleyen Kutlu, kalan haftalarda gereken puanları toplayarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

    Hakan Kutlu: Oyun olarak iyiydik #1

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