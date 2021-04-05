Hakan Kutlu: Oyun olarak iyiydik

Fenerbahçe yenilgisi ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Kutlu, karşılaşmadan en az bir puan çıkartabileceklerini, oyun olarak iyi olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN AZ 1 PUAN ALABİLİRDİK"

İstanbul'dan en az bir puanla dönebileceklerini söyleyen Kutlu, "Oyun olarak iyiydik, buradan en az 1 puanla dönebilirdik. Perşembe günü çok çok önemli bir maçımız var. Eksilerimizi ve doğrularımızı konuşup, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Takımının oyun anlayışından memnun olduğunu söyleyen Kutlu, kalan haftalarda gereken puanları toplayarak ligde kalmak istediklerini söyledi.