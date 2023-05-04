'Hakemler örgütlenmiş olabilir' diyen Abdurrahman Arıcı, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir." ifadelerini kullanan Arıcı hakkında, TFF bir karar aldı.

PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın sportmenliğe aykırı hareket, ayrıca hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki sözleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

"Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir"

Türkiye'deki tüm hakemlerin Fenerbahçe karşısında örgütlenmesinin mümkün olmadığını belirten Abdurrahman Arıcı, şunları söylemişti:

"Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir. Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor. İstanbulspor maçında hatalar vardı. Penaltı ve gol verilmedi. Gol pozisyonunda kaleci, futbolcunun üzerine gidiyor, faul varsa kaleci yapıyor ama gol iptal ediliyor. Bu bir organizasyonun verdiği karar mı diye sorsanız bir şey diyemem. Üst üste bunlar olunca insanlar düşünüyor."

"Ali Koç'un argümanlarını çürütmeleri gerekir"

MHK Başkanı Lale Orta'nın Koç'un iddialarına cevap vermesi gerektiğini söyleyen Abdurrahman Arıcı, şu açıklamayı yapmıştı: