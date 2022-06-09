Milli takımdaki performansı ile dikkati çeken Halil Dervişoğlu'nun birçok Süper Lig kulübünün radarında olduğu öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden sesler daha yüksek çıkmaya başladı.

Galatasaray'da oynayan ancak geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamayan Halil Dervişoğlu, milli takım performansıyla dikkati çekti.

Galatasaray 'ın iki sezondur kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu, Brentford'a döndü.

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ancak dikkati çeken Dervişoğlu'nu yeniden Süper Lig'de izleyebiliriz.

Genç futbolcu milli takımın Litvanya ve Faroe Adaları ile oynadığı 2 müsabakada 2'şer gol ve asist üretti.

Bunun akabinde beğeni toplayan ve ilgileri üzerine çeken oyuncunun, Beşiktaş ile adı anılmaya başlandı.

Futbolseverler ise "Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a mı gidiyor?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Peki, Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte detaylar...

Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a mı gidiyor?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı formasıyla etkili bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu transfer dönemi öncesinde devlerin radarına girdi. 22 yaşındaki oyuncunun yerli olması nedeniyle Süper Lig devlerinin transfer hedefinde ilk sıraya yerleştiği öğrenildi.

FANATİK GAZETESİ'NİN HABERİNE GÖRE; Yeni sezon planlamasında, forvet hattına bir ya da iki Türk oyuncu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu’nu ilk sıraya aldı.

Geçen yaz transfer döneminde de bu oyuncuyu almak isteyen fakat Halil’in o zamanki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e söz vermesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Beşiktaş, bir kez daha bu oyuncunun kapısını çalacak.