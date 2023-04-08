Halil Dervişoğlu'nun takımı Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi Milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nun formasını giydiği Burnley, İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu.

AA

Burnley, İngiltere Championship'in 40. haftasında Middlesbrough'ya konuk oldu.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Burnley, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

Konuk ekip 12. dakikada Ashley Barnes ve 66. dakikada Connor Roberts'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı, ev sahibinin golünü 48. dakikada penaltıdan Chuba Akpom attı.

Bu sonuçla lider Burnley, ilk iki sıranın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği Championship'te bir maç eksiğine rağmen 87 puana ulaştı.

Haftayı beraberlikle kapatan üçüncü sıradaki Luton Town'ın 68 puanda kalmasıyla Burnley'nin bitime 6 hafta kala Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti.

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin çalıştırdığı ve milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nun formasını giydiği Burnley, bir sezonluk aradan sonra Premier Lig'e dönmüş oldu.