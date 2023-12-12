Haberler



Futbol



Halil Umut Meler: Benden bu kadar

Halil Umut Meler: Benden bu kadar Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.