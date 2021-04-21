Hamit Altıntop: Avrupa Süper Ligi projesi saygısızlıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 12 kulübün gündeme getirdiği ama iptal olan Süper Lig projesine tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki göstererek, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı." dedi.

Hamit Altıntop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile katıldıkları İsviçre'nin Montrö şehrindeki 45. UEFA Olağan Kongresi'nde de bu girişimle ilgili kararlı bir karşı duruşun bulunduğunu belirtti.

"AYRIMCILIĞI DESTEKLEMİYORUZ"

Hamit Altıntop, TFF olarak bu konudaki tutumlarını ilk andan itibaren kararlı bir şekilde ortaya koyduklarını aktararak, "Bu girişimi desteklemedik. Mevcut sistemin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki burada küçük düzeltmeler her zaman söz konusu olabilir ama burada özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı. Bunlara karşıyız. Dayanışmadan yanayız, futbol kültürünü değerlerini korumadan yanayız. Onun için ayrımcılığı desteklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR BAKARSIN 10 YIL SONRA İKİNCİ LİGDESİN"

Bazı kulüplerin kendilerini daha özel görebildiğinin altını çizen Altıntop, "Bazı kulüpler kendilerini daha farklı daha değerli görebiliyorlar, yeri geldiğinde performanslarından dolayı haklı da olabilirler ama unutulmaması gereken şu: Bugün burada, 10 yıl sonra ikinci ligde olabilirsiniz. Bunun garantisi yok. Baktığınızda Juventus takımı, 10 yıl önce ikinci ligdeydi, Manchester United buralarda olmadan önce Aston Villa, Nottingham Forest vardı." şeklinde konuştu.

"BASKETBOLDAKİ EUROLEAGUE İLE FUTBOLU KARŞILAŞTIRAMAZSINIZ"

Hamit Altıntop, tüm dünyada büyük bir tutku ile bağlı olan futbolun ruhunun farklı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse burada futbolun büyüklüğünü, insanların ilgilerini tartışamaz. Basketboldaki Euroleague ile futbolu karşılaştıramazsınız. Futbolu oynamayan, futbolun değerlerini bilmeyen, önemsemeyen insanlar, ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki büyük yatırımcıların olayı bilmeden hakim olmadan karar verme gibi niyetleri vardı ama bu da kabul görmedi."