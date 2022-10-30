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    Haris Seferovic gözden çıkarıldı

    Haris Seferovic gözden çıkarıldı

    Yaz transfer sezonunda Galatasaray'a transfer olan Haris Seferovic, gösterdiği kötü performans yüzünden devre arası başka takıma transfer olabilir.
    • 30.10.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 12:52
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    Süper Lig ekibi Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic son 7 maçta sadece 52 dakika forma şansı bulurken golle tanışamadı.

    Türkiye Kupası'nda oynanan Kastamonuspor maçında fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda devre arası yolların ayrılması bekleniyor.

    Kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen Haris, hazırlık maçlarında umut vadetse de ligin başlamasıyla birlikte hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

    Haris Seferovic gözden çıkarıldı #1

    Icardi ve Gomis'in gerisinde kaldı

    Mauro Icardi ve Gomis'in gerisinde kalan Seferovic'in devre arası gelen herhangi bir teklife elden çıkarılması bekleniyor.

    Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta formay giyen İsviçreli forvet, henüz golle tanışamadı.

    Haris Seferovic gözden çıkarıldı #2


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