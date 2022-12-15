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    Hasan Ali Kaldırım kadro dışı

    Hasan Ali Kaldırım kadro dışı

    Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Hasan Ali Kaldırım'ın üstünü çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 10:05
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    Dünya Kupası öncesi Süper Lig'in son haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı.

    7-0'lık hezimet yaşayan İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, “Zor bir maç filan olmadı, kolay oldu. Galatasaray’a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu.” sözleriyle gündem olmuştu.

    Kendine kulüp bul isteği

    Bu yenilginin faturasının Hasan Ali Kaldırım’a kesildi.

    33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali’den kendisine kulüp bulması istendi.

    Bireysel olarak çalışmalarına devam eden futbolcuya, Adana Demirspor ilgi gösterdi.

    Mavi-Lacivertliler, hem Baaşakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi.

    Galatasaray

    hasan


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