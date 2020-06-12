Hasan Kartal: Vedat Muriç bizim için övünç kaynağıdır

Eski oyuncuları Vedat Muriç'in iyi performansından övünç duyduğunu belirten Rizespor Başkanı, sonraki satıştan yüzde 15 payları olduğunu hatırlattı.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, verilen arada diğer takımlara nazaran lige biraz daha iyi hazırlandıklarını, Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kartal, futbol heyecanından uzaklaştıklarını belirterek, "Futbol heyecanının yeniden başlaması gayet güzel olacak ama tabii ligler ne şekilde biter, nasıl olur bunu bilemeyiz. İnşallah önümüzde sıkıntılı problemli bir dönem görmeyiz" dedi.

''VEDAT'IN BAŞARILI OLMASINI ÇOK İSTİYORUM''

Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muric ile ilgili de konuşan Kartal, "Vedat'ın başarılı olmasını çok istiyorum. Başka bir kulübe gidip ve gitmeyeceğini bilmiyorum. Eğer Fenerbahçe takımından başka bir kulübe transfer olması halinde bizim o satıştan yüzde 15 pay hakkımız var. Bunun dışında Vedat iyi bir çocuk ve başarılı bir futbolcu. Her şey de para değil. Vedat'ın başarılı olması bizim için bir övünç kaynağıdır" değerlendirmesinde bulundu.