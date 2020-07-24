Hasan Şaş: Falcao oynasaydı şampiyon olurduk

Galatasaray ile yollarını ayıran Hasan Şaş, aylar sonra sessizliğini bozdu. Şaş, şampiyonluğu neden kaybettiklerini anlattı.

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, kendisine ait instagram hesabından sezonun genel değerlendirmesini yaptı.

Şaş'ın sözleri şu şekilde:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BİZİ ETKİLEDİ"

"İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantrasyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikabı vardı. Ancak Galatasaray olarak biz her her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz, malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden. Finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık."

"İlk yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı çalışmalarımızın meyvelerini toplaraken özellikle geriden oyun kurarken kendi kalemizden diğer kaleye başarılı bir şekilde topu çok rahatlıkla ileriye taşıdık. Ancak bütün performansımızı ve kalitemizi sahaya taşımamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık."

"FALCAO OYNASAYDI FARKLI OLURDU"

"Özellikle Başakşehir maçında bir santrfor eksikliği göze çarptı. Eğer Falcao sakatlanmamış olsaydı o maç en azından 3 veya 4 farklı bitebilirdi. Son vuruşlardaki eksikliğmizi bizi bu maçta belki de sezonun en iyi maçını oynarken skor olarak geriye attı."

"O maç ligin kırılma noktasıydı. Eğer o maçı kazanıp fark 5 puana düşseydi Trabzonspor ve Başakşehir'in son 5 haftada kaybettiği puanlar ortada. Galatasaray burada çok rahat, tecrübesiyle ligde şampiyon olabilirdi. Ancak kısmet böyleymiş."