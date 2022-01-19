Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 22. haftası tüm hızıyla devam ederken, başarıları ile göz dolduran Hatay, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.

Hatay deplasman maçını yine kazanarak dönmek isterken, Alanya ise 5-0'lık karşılaşmayı unutturmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun iyi takımlarından birisi olan Alanya, bu sene istediği başarı ve istikrarı yakalayamadı.

İki takımın tek derdi şüphesiz kazanmak olacak ancak Hatayspor'un eli biraz daha güçlü diyebiliriz.

Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

HATAYSPOR- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

HATAY'IN MAÇ KARNESİ

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.