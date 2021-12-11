Hatayspor, Altay'ı 2 golle geçti

Süper Lig'de 16. haftasında Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Altay, Hatayspor'u konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mame Diouf ve 76. dakikada Saint-Louis attı. Altay'ın tek sayısı ise 21. dakikada Cesar Pinares'ten geldi.

86. dakikada Hatayspor'da Mame Diouf'un kullandığı penaltıyı Altay kalecisi Lis kurtardı.

ALTAY YENİ EVİNDE İLK MAÇINI KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Hatayaspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun tekrar açılmasından sonra ilk galibiyeti alan takım oldu ve iki maç aradan sonra kazanarak 29 puanla 2. sırada yer aldı. Süper Lig'de 9 maçtır galibiyet alamayan Altay ise 18 puanla 14. sırada yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Altay ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak.