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Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 16:09
Süper Lig'in 9 ev 10. haftası oynanan dev derbilerle tamamlanırken, 11. haftanın perdesi bugün açılıyor.
Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı ligde geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına gidecek.
Liderlik koltuğunu Trabzonspor'a kaptıran ancak Galatasaray galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Hatay'dan eli boş dönmek istemiyor.
Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor - Beşiktaş maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.