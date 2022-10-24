Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın detayları araştırılmaya başladı. İşte Hatayspor-Beşiktaş maçının merak edilenleri..

Süper Lig'in 11. hafta kapanış maçında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor geçtiğimiz haftalarda takımın başına Volkan Demirel'i getirerek bir çıkış yakaladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Hatayspor 9 maçta topladığı 7 puan ile 18. sırada yer alıyor.

Valerien İsmael yönetiminde yeni sezona başlayan Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı 10 maçta aldığı 19 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Bu iki takımın kozlarını paylaşacağı maçın detayları belli oldu. İşte Hatayspor-Beşiktaş maçının bilgileri..

Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Hatayspor-Beşiktaş maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak..