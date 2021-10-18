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- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 14:50
- Güncelleme : 18.10.2021 - 14:52
Süper Lig'in 9. haftası heyecanlı anlara sahne olurken, kalan son 2 maçla bu hafta tamamlanacak.
Hatay ve Gaziantep arasındaki karşılaşma ligin puan tablosuna etki etmeye hazırlanırken, Hatay lidere oldukça yakın.
Hatay 6. sıradan daha yukarılara çıkmak isterken, Gaziantep ise 12. sıradan kurtulmanın planlarını yapıyor.
İki takımın mücadelesini izlemek isteyenler ise maçın saat ve zaman bilgisini araştırmaya başladı.
Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi yani bugün oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Gaziantep FK maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.