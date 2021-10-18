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Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. sırasında bulunan Hatay, ligin diğer güçlü takımı Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...