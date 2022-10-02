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    Hatayspor, Sivasspor'u mağlup etti

    Hatayspor, Sivasspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
    • 02.10.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 16:51
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    Süper Lig'in 8. haftasında Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Sivasspor ile Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor karşı karşıya geldi.

    El Kaabi ve Bertuğ galibiyeti getirdi

    Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hatayspor 2-1 kazanırken goller; 14. dakikada Ayoub El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

    Hatayspor, Sivasspor u mağlup etti #1

    Erdoğan'ın golü mağlubiyeti önleyemedi

    Ev sahibi Sivasspor'un ise tek golü 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan gelirken, Hatayspor 42. dakikada Ruben Ribeiro'nun ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sonucu maçın önemli bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

    Hatayspor, Sivasspor u mağlup etti #2

    Volkan Demirel, ilk maçında galibiyeti aldı

    Ligin ilk 7 haftasını teknik direktör Serkan Özbalta ile geçiren ve bu süreçte hiç galibiyet alamayan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile çıktığı ilk resmi maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.

    6 maçta sadece 2 gol atan Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta 20 dakikada 2 gol atmayı başardı.

    Hatayspor, Sivasspor u mağlup etti #3

    Sivasspor, ligde galibiyetle tanışamadı

    Bu sonuçla beraber ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor 4 puanda kalırken, Hatayspor 4 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken Hatayspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

    Hatayspor, Sivasspor u mağlup etti #4

    Hatayspor, Sivasspor u mağlup etti #5

    Hatayspor, Sivasspor u mağlup etti #6


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