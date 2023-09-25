Hatayspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Hatayspor-Trabzonspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde oynadığı 5 maçta 9 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.
Hatayspor ise 7 puanla 10. sırada girdiği haftada sezonun ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
Eksikler
Hatayspor'da eksik ya da cezalı isim bulunmuyor.
Trabzonspor'da Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almayacak.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Oğuzhan, Burak Bekaroğlu, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Bardhi, Onuachu