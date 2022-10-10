Petrol
97.27
-0.66%
Euro
18.0153
-0.48%
Dolar
18.578
-0.20%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3599
0.89%
Bitcoin
363.047
-0.60%
BTXN Coin
9.33
-4.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Hatayspor, Volkan Demirel'le kazanıyor

    Hatayspor, Volkan Demirel'le kazanıyor

    Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı.
    • 10.10.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig ’in 9. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu’ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

    Karşılaşmada eşitliği bozan taraf, ev sahibi takım oldu. Hatayspor, Burak Öksüz’ün 72. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Böylece Hatayspor, ligde ilk kez maçların ikinci yarısında gol atma başarısı gösterdi. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Atakaş Hatayspor, rakibini tek golle mağlup etti ve iç sahada ilk kez kazandı.

    Hatayspor, Volkan Demirel le kazanıyor #1

    Üst üste ikinci galibiyet

    Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Francesco Farioli’nin ekibi ise son 3 haftada 1 puan toplayabildi.

    Hatayspor, Volkan Demirel le kazanıyor #2

    "Daha iyi olacak"

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, “Önemli bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Maçtan önce oyuncularıma kazanacağımızı söylemiştim. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Takımdan memnunum. Daha da iyi olacağız.” diye konuştu.

    Hatayspor, Volkan Demirel le kazanıyor #3


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Bocce Kadın Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
    Milli Takımlar

    Bocce Kadın Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

    Kadıköy’de 3 katlı binadaki patlamanın şiddeti, sabah aydınlığında belirginleşti
    3. Sayfa

    Kadıköy’de 3 katlı binadaki patlamanın şiddeti, sabah aydınlığında belirginleşti

    Görüş Bildir