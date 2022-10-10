Hatayspor, Volkan Demirel'le kazanıyor

Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı.

Süper Lig ’in 9. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu’ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

Karşılaşmada eşitliği bozan taraf, ev sahibi takım oldu. Hatayspor, Burak Öksüz’ün 72. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Böylece Hatayspor, ligde ilk kez maçların ikinci yarısında gol atma başarısı gösterdi. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Atakaş Hatayspor, rakibini tek golle mağlup etti ve iç sahada ilk kez kazandı.

Üst üste ikinci galibiyet

Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Francesco Farioli’nin ekibi ise son 3 haftada 1 puan toplayabildi.

"Daha iyi olacak"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, “Önemli bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Maçtan önce oyuncularıma kazanacağımızı söylemiştim. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Takımdan memnunum. Daha da iyi olacağız.” diye konuştu.