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    Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe maçı savunması

    Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe maçı savunması

    Adana Demirspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe deplasmanında yaptığı Fener Ağlama hareketi sonrası konuştu. Nijeryalı, "Aileme küfredildi bu yüzden yaptım" dedi.
    • 12.10.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:13
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    Süper Lig'in unutulmaz maçları arasına adını yazdıran; Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın yaptığı hareketler tepki çekmişti.

    'Fener Ağlama' ve '4 yıldız' işareti yapan ikili spor kamuoyundan tepki alırken, Henry Onyekuru haftalar sonra kendisini savundu.

    Henry Onyekuru dan Fenerbahçe maçı savunması #1

    "Fenerliler aileme küfretti"

    Galatasaray futbolcusu olmamasına rağmen, duygularını kontrol edemediği için eleştirilen Nijeryalı, "Maça başlarken tepkilerle karşılaşacağımı biliyordum. Galatasaray'da oynarken attığım golle Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi bitmişti. Bundan dolayı bana karşı bir öfke oluşacağını biliyordum. Sahaya çıktığımda bu tarz olaylara reaksiyon gösteren biri değilim. Bu durum, aksine beni daha fazla motive eden bir durum. Kendime hakareti geçtim, bu durum aileme, anneme, babama ve çocuklarıma yapılınca ben de reaksiyon gösterdim." ifadelerini kullandı.

    Henry Onyekuru dan Fenerbahçe maçı savunması #2


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