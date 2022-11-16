Hey gidi hey! 45 yaşındaki Alex'in son haline bakın...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yeni görüntüsü ortaya çıktı. 45 yaşındaki topçuyu gören sevenleri, "yaşlanmış" yorumunda bulundu.

Yalnızca Fenerbahçe taraftarının değil tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Alex De Souza, 2012 yılında kariyerini noktaladı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak görev almaya başlayan Brezilyalı Alex de Souza'nın yeni kulübü belli oldu.

Alex de Souza, 2023 sezonu için Avai ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Sözleşme sonrası poz veren efsane topçunun son hali ile sosyal medyada gündem oldu.

İşte son hali

45 yaşındaki Alex De Souza'yı gören hayranları, "yıllara meydan okuyor", "Alex de yaşlanmış", "Hey gidi Alex" yorumlarında bulundu.

İşte Alex De Souza'nın son hali..