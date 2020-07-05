Hikmet Karaman: Ölümüne savaşıp küme düşmeyeceğiz

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, kümede kalma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, savaşmayı bırakmayacaklarını söyledi.

Karaman'ın sözleri şu şekilde:

"Burada hukuk kurulundan, ceza veren başkanlardan, yönetimlerden şunu beklerdik: Nasıl ki görüntüye göre yöneticilere, oyunculara gerektiğinde hocalara ceza veriliyorsa görüntülere göre de suçsuz bir insanı suçlandırmayacaksın, ceza vermeyeceksin. Adalet hukukun temelinde varsa, temel budur. 'Aman buna verirsek diğerlerine de vermemiz lazım' verin, haksız birileri atılıyorsa, görüntülerde de netse affedin arkadaşlar. Suçluysa suçunu verin. Esas iş haksız bir oyuncuya kırmızı kart verip onu bugün cezalandırmak. Esas mesele orada. Bugün bu oyuncum olsaydı belki maç başka yerlere gidebilirdi. Dolayısıyla puan da önemli keşke diğer maçlarda da böyle birer birer toplasaydık. Benim dönemimde de benden önceki dönemde de birer puanla bitireceğimiz çok maç vardı."

"Şu an çarşamba günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçına odaklandık. Yeni Malatyaspor'un mücadelesi sonuna kadar devam eder. Biz inançlıyız, buradan taraftarımıza, seyircimize, tüm camiamıza sesleniyorum, küme düşmeyeceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz."