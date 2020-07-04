Hikmet Karaman: Yeni Malatyaspor küme düşmeyecek

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig mücadelesinde küme düşmeyeceklerine inandığını belirtti.

Süper Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, zor bir maça çıktıklarını ifade ederek, “Hem maç öncesi, hem hava şartları hem de rakibin geçen hafta aldığı farklı mağlubiyet bugün oyun anlayışlarını da değiştirdi. Savunma anlayışlı, boş alan vermeyen bir oyun, tabii bizim için kolay olmadı” diye konuştu.

Karşılaşmada 2 net pozisyon yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini de aktaran Karaman, “Ama genele baktığımızda beraberlik ortada olan bir sonuç. Net pozisyonlara giren takım bizdik” şeklinde konuştu.

"CAMİA OLARAK DOĞRU ŞEYLERE ODAKLANACAĞIZ"

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, “Sakin olmakta fayda var. Hakemin 90 dakika boyunca, maçtan önce söylenildiği gibi bizim aleyhimize değil hatta lehimize bazı pozisyonlara kara verdi. Bunu özellikle cesaretli bir şekilde söylemek gerekiyor. Bunu söylemekle geçen hafta haksız atılan oyuncum var, ikisini karıştırmayacağız. Küçük hatalar olabilir, normalde iyi bir maç yönetmiştir. Camia olarak doğru şeylere odaklanacağız. Geçen hafta haksız bir şekilde oyuncumuz kırmızı kart gördü. Burada biz hukuk kurulundan, ceza veren başkanlardan, yönetimlerden şunu beklerdik. Nasıl ki görüntüye göre yöneticilere, oyuculara gerekse hocalara ceza veriliyorsa, görüntüler göre de suçsuz bir insanı suçlandırmayacaksın, ceza vermeyeceksin. Adalet hukukun temelinde varsa, temel budur. Haksız birileri atılıyorsa görüntülerde de netse affedin arkadaşlar. Suçluysa suçunu verin. Esas iş haksız bir şekilde oyuncumuza kırmızı kart vermeniz. Bugün bu oyuncu olsaydı maç başka yere gidebilirdi” açıklamasını yaptı.

"MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK"

Gelecek hafta deplasmanda Sivasspor maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekleyen Karaman, “Tabii yarın oynanacak sonuçlar da bizim için önemli, bugünkü oynanan maç bizim lehimize gelişti. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Biz bunun inancındayız, tüm camiamıza seslenmek istiyorum. Biz küme düşmeyeceğiz kardeşim. Ölümüne mücadele edeceğiz. Buradaki 3 puan çok önemliydi ama rakibi de düşüneceksin, kendi oyununuzu, eksik oyuncuyu da. Bir sonraki maça da 3 puanı hesaplayıp yola çıkacağız” dedi.