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    Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda?

    FIFA Dünya Kupası 2022 F grubu maçında Hırvatistan ve Kanada mücadele edecek. Maçın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • 27.11.2022 - 12:10
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    Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda?

    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanla takip ediliyor. İlk maçında Fas ile berabere kalmış olan Hırvatistan, F grubunda Kanada ile mücadele edecek. Her iki takım da avantajlı konuma gelmek için yarışacak. Peki Hırvatistan Kanada maçı ne zaman, saat kaçta?

    Hırtavistan Kanada maçı ne zaman, saat kaçta?

    FIFA Dünya Kupası futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Hırvatistan ile Kanada, FIFA Dünya Kupası 2022 F grubunda 27 Kasım Pazar günü yani bugün karşı karşıya gelecek.

    Maç Khalifa Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. İlgiyle takip edilen maç saat 19:00'da başlayacak.

    Hırtavistan Kanada maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Maçı Uruguaylı hakem Andres Matonte yönetecek ve karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.


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