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- Hull City, Liam Rosenior'u takımın başına geçirdi
Hull City, Liam Rosenior'u takımın başına geçirdi
- 03.11.2022 - 15:52
- Güncelleme : 03.11.2022 - 16:17
Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'un getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Shota Arveladze'nin ayrılığının ardından takımda geçici teknik direktörlük yapan Andy Dawson'ın ise yeniden eski görevine döneceği ifade edildi.
Ne olmuştu?
Sezona Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Dimitrios Pelkas, Jean-Michel Seri, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinian gibi iddialı isimlerle giren Hull City'de, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Shota Arveladze ile yollar ayrılmıştı.
Shota'nın ayrılığının ardından İngiliz ekibini, bir süre kulübün sembol isimlerinden Andy Dawson tarafından çalıştırılmıştı.