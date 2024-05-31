Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İngiltere Championship'te 2023-2024 sezonunu topladığı 70 puanla 7. sırada bitiren Hull City'de takımın play-off'a kalamamasının ardından teknik direktör Liam Rosenior'la yollar ayrılmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu turuncu-siyahlılar, uzun uğraşlar sonucunda yeni teknik direktörünü buldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulunda da bulunan Ilıcalı, Tim Walter'ı takımın başına getirdi.

"Hoş geldin"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'

"Tim bizim ilk tercihimizdi"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Tim hep bizim ilk tercihimizdi. Çok güçlü başka adaylar da vardı. Ancak daha sonra Tim'in en ideal aday olduğunu fark ettik." diye konuştu.

Bayern Münih'te görev aldı

Teknik direktörlük kariyerine Bayern Münih'in alt yaş takımlarıyla başlayan 48 yaşındaki Alman çalıştırıcı, daha sonra Holstien Kiel, Stuttgart ve Hamburg'da görev yaptı.