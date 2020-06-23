Hüseyin Çimşir: Yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan beraberlikle 'yıkılmayacaklarını', yarışın devam ettiğini belirtti.

Süper Lig'de Cemi Usta sezonunun 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

"SON DÜDÜĞE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, son düdüğe kadar yarışa devam edeceklerini belirterek, "Kaybedilmiş iki puan var. Ama sonuç itibariyle bakıldığı zaman bir avantaj kaybettik. 6 tane daha müsabakamız var. Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"UĞURCAN'IN KASIĞINDA YIRTIK VAR"

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır’ın durumu hakkında da bilgiler veren Çimşir, "Çakır ile alakalı kasığında bir yırtık var. Yarın daha net belli olur diye tahmin ediyorum. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil" ifadelerini kullandı.