Hüseyin Eroğlu: Milli ara bizim için önemli

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"COŞKUMUZ DÜŞÜKTÜ"

Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Maçın ilk yarısında maçın içine giremedik. Agresif isteğimiz ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ki bireysel bir hata yüzünden kalemizde golü gördük. Duran top organizasyonundan golü bulabilirdik. Beraberlik golü gelmiş olsaydı olay farklı bir duruma geçebilirdi ama bunu başaramadık. Yine de çok basit hatalardan yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Maç kaybedebilirsin ama mücadele etmen gerekiyor. Bir savaş vermen gerekiyor. Taktiksel anlamda da organize olman gerekiyor. İkinci yarı hamlemizi savunma anlamında değil hücum anlamında yaptık ki 3-0’dan skoru korumaya değil formasyon anlamında da değişikliğe gittik. Ön alan baskısına çıktık. Topa sahip olduğumuz bir dönem vardı. 8’e yakın şut girişimimiz vardı. Belki tercih anlamında doğru yapsaydık 3-2’ye getirebilirdik. Futbol 90 dakikalık bir oyun. Hamlelerimize son bölümde yine Niang’ı dahil ettik. Ön tarafı baskıya çıkarttık. Rakibin kadrosunun güçlü olması, antrenör değişikliği, diğer oyuncuların da görev alması onlar için avantaj.