İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TFF'nin açıklamasına göre Kempinski Hotel'de düzenlenen toplantıda, TFF'yi temsilen Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

INFANTINO'NUN KONUŞMASIYLA BAŞLADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.

211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını gerçekleştirdi.

KOMİTEYE SEÇİLDİLER

Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Başkan Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesine seçilmişti.