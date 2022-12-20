Icardı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.

Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren Icardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa uydu.

Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi.

Salonda bireysel çalışmalara başlayan Icardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.

Sivas maçında riske edilmeyecek

Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir. Icardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek.

Derbide oynayacak

8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.