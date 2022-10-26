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    Icardi isyan etti: Bu kadar kötü hakem görmedim

    Icardi isyan etti: Bu kadar kötü hakem görmedim

    Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepkiler devam ediyor.
    • 26.10.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:26
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    Galatasaray'ın, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçtaki kararlarıyla tartışılan hakem Ali Palabıyık'a, sarı-kırmızılı futbolcuların da tepkisi vardı.

    Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta Oliveira ve Torreira, hakemin Boey'e gösterdiği kırmızı kartın haksız oluşuna vurgu yaptı.

    Sahaya 11'de çıkan, 1 gol atıp 1 asist yapan, fileleri havalandırdığı bir pozisyon ise VAR'dan ofsayt gerekçesiyle tartışmalı şekilde iptal edilen Mauro Icardi'nin sözleri ise dikkat çekiciydi.

    Icardi isyan etti: Bu kadar kötü hakem görmedim #1

    "Bu kadar kötü hakem görmedim"

    Arjantinli yıldızın, maç sonu takım arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmede hakemlerin performansıyla ilgili, "Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Kayserispor maçının 1. dakikasında da Icardi'nin çektiği şut, Hosseini'nin açık olan eline gelmiş ancak hakem ve VAR pozisyonda penaltı kararı vermemişti.

    Öte yandan G.Saray yöneticisi Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ile kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ya sevk edildi.

    Icardi isyan etti: Bu kadar kötü hakem görmedim #2


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