Icardi performansıyla mest ediyor

Inter formasıyla İtalya'da 2 kez gol kralı olan Mauro Icardi, krallık modunu açtı. Başakşehir maçında 1 gol 2 asistle oynayan Arjantinli

Galatasaray yıllardır aradığı golcüye sonunda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Transferin son gününde sarı-kırmızılı kulübe imza atan, yaz boyunca takımla çalışmadığı için yeni macerasına tutuk başlayan Mauro Icardi, kısa sürede uyum sürecini atlattı ve şova başladı.

Kerem'e yaptığı asist dünya gündeminde

Geçen hafta attığı 2 golle Beşiktaş 'ı yıkan Arjantinli yıldız, dün de Başakşehir maçına hem skor anlamında hem de oyun olarak damgasını vurdu.

Kerem'in attığı ilk golde alanı boşaltan, penaltıda topun başına geçip nefis bir vuruş yapan Icardi, Kerem'in ikinci ve üçüncü gollerinde de çok şık asistler yaptı.

Geceyi 1 gol 2 asistle kapatan, son 4 maçta 4 gol 2 asiste ulaşan 29 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın çıkışında çok büyük rol oynuyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Guti-Benzema işbirliğini örnek verdi

Icardi, maçın ardından yaptığı açıklamada, kaleciyle karşı karşıya kalmışken, geriden gelen Kerem'i golle buluşturduğu anı anlattı.

Yıldız futbolcu, "Buna benzer Guti'nin Benzema'ya Real Madrid'deki asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm. Ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem'di, onun konuşması lazım" dedi. Icardi ayrıca takımın oyunundan çok mutlu olduğunu belirterek, "Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da beni memnun etti." diye konuştu.