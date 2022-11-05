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- Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı
Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı
- 05.11.2022 - 21:01
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Maçın 18. dakikasında Arjantinli forvet Mauro Icardi klas bir gole imza attı. Icardi'nin bu golüne Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun 28. dakikada karşılık verdi.
Icardi'den sert şut ve gol
Galatasaray, maçın 18. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte penaltı noktasına indiren Barış Alper'in pasında Icardi sol ayağıyla topu tavana vurup takımı öne geçirdi.
Arjantinli yıldız bu golüyle Galatasaray formasıyla 2. golünü kaydetti.
Cenk'ten vole golü
Beşiktaş, maçın 28. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Gedson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Saiss'in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, maça beraberlik getirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)