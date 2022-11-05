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    Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı

    Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde iki takımın golcü isimleri Mauro Icardi ve Cenk Tosun klas gollere imza attı.
    • 05.11.2022 - 21:01
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    Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

    Maçın 18. dakikasında Arjantinli forvet Mauro Icardi klas bir gole imza attı. Icardi'nin bu golüne Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun 28. dakikada karşılık verdi.

    Icardi'den sert şut ve gol

    Galatasaray, maçın 18. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte penaltı noktasına indiren Barış Alper'in pasında Icardi sol ayağıyla topu tavana vurup takımı öne geçirdi.

    Arjantinli yıldız bu golüyle Galatasaray formasıyla 2. golünü kaydetti.

    Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı #1

    Cenk'ten vole golü

    Beşiktaş, maçın 28. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.

    Gedson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Saiss'in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, maça beraberlik getirdi.

    Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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