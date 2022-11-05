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Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı

Icardi ve Cenk Tosun birbirlerine nazire yaptı

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde iki takımın golcü isimleri Mauro Icardi ve Cenk Tosun klas gollere imza attı.