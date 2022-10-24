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Icardi ve Mertens siftah yaptı

Icardi ve Mertens siftah yaptı

Süper Lig'de evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da yıldız oyuncular Dries Mertens ve Mauro Icardi, attıkları goller ile siftah yaptı.