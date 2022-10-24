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    Icardi ve Mertens siftah yaptı

    Süper Lig'de evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da yıldız oyuncular Dries Mertens ve Mauro Icardi, attıkları goller ile siftah yaptı.
    • 24.10.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:59
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    Icardi ve Mertens siftah yaptı

    Süper Lig ’in 11. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Mertens, ilk golünü kaydetti

    Karşılaşmanın 11. dakikasında Mauro Icardi’nin şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, topu ağlara gönderdi.

    Tecrübeli oyuncu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

    Maça ilk 11’de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Fransız sağ bek Leo Dubois’e bıraktı. Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. resmi maçına çıktı.

    Icardi ve Mertens siftah yaptı #1

    Icardi 1 gol, 1 asist ile oynadı

    Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcusu Mauro Icardi, ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ikinci golünü kaydetti.

    Yıldız futbolcu ayrıca Dries Mertens’in golünde de asist yaptı.

    Maça 11’de başlayan Arjantinli golcü, 78. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı. Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezon 3. karşılaşmasında görev almış oldu.

    Icardi ve Mertens siftah yaptı #2

    Icardi ve Mertens siftah yaptı #3


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