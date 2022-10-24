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- Icardi ve Mertens siftah yaptı
Icardi ve Mertens siftah yaptı
- 24.10.2022 - 11:45
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:59
Süper Lig ’in 11. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Mertens, ilk golünü kaydetti
Karşılaşmanın 11. dakikasında Mauro Icardi’nin şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, topu ağlara gönderdi.
Tecrübeli oyuncu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Maça ilk 11’de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Fransız sağ bek Leo Dubois’e bıraktı. Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. resmi maçına çıktı.
Icardi 1 gol, 1 asist ile oynadı
Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcusu Mauro Icardi, ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ikinci golünü kaydetti.
Yıldız futbolcu ayrıca Dries Mertens’in golünde de asist yaptı.
Maça 11’de başlayan Arjantinli golcü, 78. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı. Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezon 3. karşılaşmasında görev almış oldu.