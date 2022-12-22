Icardi ve Rashica'nın Galatasaray kararı

Galatasaray taraftarının kısa sürede büyük sevgisini kazanan Icardi ve Rashica, yönetime kalmak istediklerini iletti.

Sezon öncesi kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi ve Milot Rachica'nın performansı, yönetimi mutlu etti.

Özellikle Dünya Kupası'ndan önce oynanan Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında üst düzey bir oyun sergileyen ikilinin geleceği merak konusu oldu.

Birçok teklifin geldiği iki isim için yönetim, futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

İki futbolcu da yönetime, Galatasaray'da devam etmek istediklerini iletti.

Icardi çok istekli

Özellikle Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin, kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray’da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi.

Yine Rashica’nın da Galatasaray’da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Yönetim, iki futbolcunun bonservisleri için ekonomik bir plan hazırlamaya başladı.

Aslan’da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi.