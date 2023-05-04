Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalma sinyali

Süper Lig'de yoluna rakiplerinin önünde lider olarak devam eden Galatasaray'da sezon başında Paris-Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü oyuncunun, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalıp kalmayacağına dair çarpıcı bir mesaj geldi.

Taraftara mesaj yolladı

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Wanda Nara'ya, bir taraftarı İspanyolca olarak "Icardi'nin geleceği ne durumda, Galatasaray'da kalacak mı?" sorusuna cevap verdi.

Wanda Nara, sorulan soruya üstünde Galatasaray forması olan bir fotoğrafın yanı sıra "aslan" ve "kalp" emojileri kullanarak Galatasaray'da kalmak istediklerinin sinyalini verdi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalma sinyali

15 gol ve 8 asistle oynadı

Galatasaray'da mutlu olduğu bilinen ve bunu ifade eden Mauro Icardi, bu sezon sarı kırmızılı formayla 21 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 17'sine ilk 11 başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 15 gol ve 8 asistle oynayarak dikkatleri çekti.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalma sinyali
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalma sinyali
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalma sinyali
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray'da kalma sinyali