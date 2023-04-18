Icardi'nin oyundan çıkma nedeni belli oldu

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 42. dakikasında sarı-kırmızılıları öne geçiren golü atan Icardi, ikinci yarının başında oyundan çıkarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Arjantinli golcünün kenara gelmesinin sebebi ise belli oldu.
"Arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı"
Icardi attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti.
Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı."