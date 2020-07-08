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    IFAB, 5 oyuncu değişikliğine devam ediyor

    IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralının 2020/21 sezonunda da uygulanması yönünde kararını açıklamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 14:06
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    IFAB, 5 oyuncu değişikliğine devam ediyor

    Dünya futbolunun kural koyucu mekanizması olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kural), önümüzdeki sezonu da kapsayacak olan kararlarını açıklamaya hazırlanıyor.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası oyuncuların fizik güçlerindeki düşüş ve olası ağır sakatlıkların önüne geçmek için IFAB, 3 yerine 5 oyuncu değişikliği kuralını geçici olarak uygulanması yönünde karar almıştı. Bu kuralı hemen hemen tüm büyük ligler uygulamayı kabul etmişti.

    Futbol takvimindeki ertelemeler ve ileri tarihe almalar sonrası uluslararası turnuvalar, milli maçlar ve 2021 yazındaki kıta turnuvaları nedeniyle maç takviminin çok sıkışacak olması nedeniyle IFAB, 5 oyuncu değişiklinin 2020/21 yazında da devam ettirilmesi için açıklamasını yapacak.

    IFAB, 5 oyuncu değişikliğine devam ediyor #1

    PARMAK FARKIYLA OFSAYT GÖRÜŞÜLECEK

    IFAB, önümüzdeki günlerde sadece 5 oyuncu değişikliğini görüşmeyecek. Gündemde VAR sonrası ortaya çıkan parmak ve topuk gibi marjinal ofsayt kararlarını da görüşecek.

    IFAB, 5 oyuncu değişikliğine devam ediyor #2

    VAR'A ZAMAN SINIRI KONULMAYACAK

    Ayrıca, IFAB'tan talep edilen 'VAR'da izlemek için zaman sınırı' ise gündemde yok. IFAB yetkilileri, doğru kararın hızlı karardan daha iyi olduğu görüşünde olduğu için VAR'a zaman sınırı koymayı düşünmüyor.

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