IFAB'tan kalecilere yeni kural
AA

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol dünyası adına yeni bir karara imza attı. Yapılan değişikliğe göre, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

Kaleciler, için yeni kararlar alındı

değişikliklerine göre; kaleciler, atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

IFAB'tan kalecilere yeni kural
IFAB'tan kalecilere yeni kural