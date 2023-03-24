IFAB'tan kalecilere yeni kural Futbolda kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlarına dokunmayacak.

AA

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol dünyası adına yeni bir karara imza attı. Yapılan değişikliğe göre, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

Kaleciler, için yeni kararlar alındı

Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.