IFFHS Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Fenerbahçe ilk 30'a girdi
İHA

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınlarken, ilk 30'da Türkiye'den sadece Fenerbahçe var.

Fenerbahçe dev takımları geçti

179.5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 28. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları da geride bırakmayı başardı.

IFFHS Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Fenerbahçe ilk 30'a girdi

Beşiktaş 133, Galatasaray 216. sırada yer aldı

IFFHS'nin hazırladığı listenin en başında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor.

Listede Başakşehir 74, Sivasspor 122, 133, ve 216. sırada kendine yer buldu.

IFFHS Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Fenerbahçe ilk 30'a girdi