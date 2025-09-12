Iğdır FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlı takımda bir ayrılık gerçekleşti.

Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolları ayırdığını açıkladı.

"KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldıkları dönemde sergiledikleri özveri için Çağdaş Çavuş ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.