İhsan Derelioğlu: Trabzonspor'un bu girdaptan çıkacağına inanıyorum Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Trabzonspor'da Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Trabzonspor'un Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

"Çocukların üzerinde uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres ve gerginlik var"

İhsan Derelioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüz. 2 tane üst üste aldığımız mağlubiyetten sonra bu bizim için fırsattı. Bunu değerlendirebilirdik. Oyunu çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Trabzonspor, oyunu dengede de getirse, maçı çevirme anlarını becerememiş olsa da, normalde daha dominant, daha baskılı, rakibi çok daha fazla zorlayan bir ekip olmalı sahada. Çocukların üzerinde bu yenilgilerin, uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres ve gerginlik var. Bazen istedikleri halde bazı şeyleri düzeltme şansları olmuyor."

"Kırılganlık en büyük tehlike"

Kırılganlığın en büyük tehlike olduğunu belirten Derelioğlu şöyle konuştu:



"Oyunun kritik anlarında o geri dönüşleri, bazen konsantrasyon eksikliği, odaklanmayı becerememek erken kırılmaya yol açıyor. Kırılganlık en büyük tehlike. Futbol bu, oyuncuların tümü futbol oynamak için sahada. Bundan sonra da sezon içinde şartlar ne olursa olsun futbolun içinde kalmalı. Çözüm yine futbolcularda. Bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Bunun bilincinde olup daha çok çalışarak değiştirmek zorundayız."

"Trabzonspor'un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum"

İhsan Derelioğlu sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Trabzonspor, camia, taraftar, kadro potansiyeli olarak bunları yapabilecek durumda. Sürecin getirdiği zorluklar. Birkaç aylık bir süreçle Trabzonspor bazı hedeflerinden uzaklaşınca, her kırılma biraz daha moral bozukluğuna yol açtı. Ama bunun çaresi mücadele etmek, kabullenmemek, direnmek, elinden geleni ortaya koymak. Trabzonspor'un bütün oyuncuları, teknik ekibi bunu yapmak zorunda. Belli bir süre sonra Trabzonspor'un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum."

"Futbolcunun görevi, çıkacak oynayacak, kendine iyi bakacak, ufak tefek sakatlıklar olacak"

Ayrıca Derelioğlu şunları dedi: