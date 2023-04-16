İhsan Gündüz Derelioğlu: Trabzonspor'u yok sayamazlar Trabzonspor'un antrenörü İhsan Gündüz Derelioğlu, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un antrenörü İhsan Gündüz Derelioğlu, "Beşiktaş son 5 maçı kazanarak buraya geldi. Bizde de psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi kaliteli oyuncuları olan takımlar için fırsattır. Çocuklar tüm güçlerini sahaya koydu. Taraftarlara da teşekkür ederiz. Son şampiyonuz, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa kaldırmak gerekiyordu. Belki kazanabilirdik. 3 puan kazanamadık ama özgüven kazandık. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk. Büyük maç olması fırsattı, şanstı. Doğal bir konsantrasyon vardı. 3 puandan daha önemli değerler kazandık. Bundan sonra üzerine koyarak gideceğiz" ifadelerini kullandı.