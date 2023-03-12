İki sakat veren Sevilla, Fenerbahçe rövanşı öncesi ligde 3 puanı kaptı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, İspanya La Liga'nın 25. haftasında konuk ettiği Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla, Almeria'yı ağırladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Almeria'dan Sergio Akieme'nin golüyle 1-0 geriye düşen Sevilla, Lucas Ocampos'un 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarı 73. dakikada Erik Lamela'nın golüyle öne geçen kırmızı beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sevilla iki sakat verdi

Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bounou, 35. dakikada takım arkadaşı Alex Telles ile çarpışmasının ardından saha içine kısa süreli bir baygınlık geçirdi.

Oyuna devam edemeyen ve sedye ile çıkartılan Bounou, gözetim altında tutulmak için hastaneye götürüldü, Faslı futbolcunun durumunun normal olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Sevilla'nın defans oyuncusu Tanguy Nianzou da ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan alındı.

Ligde önemli bir galibiyet alan Sevilla 28 puanla 13. sıraya yükselirken Almeria da 25 puanla 19. sırada yer aldı.