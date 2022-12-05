İlhan Palut: 8+3 kuralı kalkmalı

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yabancı oyuncu kuralındaki + kısmın kaldırılması gerektiğini söyledi. Palut, takımının durumuyla ilgili "Sıralama açısından kabul edilir konumdayız" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de her zaman üst sıralarda yer alan bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Palut, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen kampta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"14 Aralık'a kadar burada çalışacağız"

Son birkaç sezondur devre arası kampı için fırsat olmadığına değinen Palut, "Dünya Kupası'nın da olmasıyla bu sene böyle bir periyot yakaladık. Çalışma ortamları Antalya'da her zaman üst düzey. Mevsim şartları da çalışmak için uygun. 14 Aralık'a kadar burada çalışacağız." dedi.

"Sıralama açısından kabul edilebilir bir konumdayız"

Dünya Kupası arasında 24 puanla 4. sırada giren Konyaspor'un teknik direktörü, ilk bölümdeki performanslarıyla ilgili, "Sıralama açısından kabul edilebilir bir konumdayız. Tabii ki arada bir kazanamama periyodu yaşadık. Kayserispor maçıyla bunu sona erdirdik. Kabul edilebilir olmakla beraber daha iyisini yapabilirdik.

Puandan bağımsız futbol açısından konuştuğumuzda ise özellikle hücum anlamında geçen sezonun bir adım gerisinde kaldık. Bu arada yapacağımız çalışmalarla hem fiziksel güç hem de taktiksel olarak ayrıntılara eğileceğiz. Daha coşkulu, hücum zenginliği içeren oyunu da ligin ikinci bölümünde yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

"Birçok takım hedefe kilitlenmiş durumda"

İlhan Palut, bu sezonun daha çekişmeli geçtiğini ve yarışın son ana kadar süreceğine değinerek şunları kaydetti:

"Geçen sezon Trabzonspor'un forse ettiği ve bizim dönem dönem onları rahatsız etmeye çalıştığımız, son düzlükte Fenerbahçe'nin dahil olarak ikinciliği kazandığı bir yarış vardı. Çok çetin bir zirve mücadelesi olmadı. Ancak bu sezon öyle değil. Birçok takım hedefe kilitlenmiş durumda.

Lig yarışının bu sezon daha çok takımla ve son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Bir sıralama hedefi değil ama hep üst grubun içinde olmak istiyoruz. İnsanların ilgisini çekmek, fark yaratmak, potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak istiyoruz."





"Zamanı gelince transfer düşünülecektir"



Şu an için transfer çalışması içinde olmadıklarını aktaran Palut, "Önümüzde bu oyuncu grubuyla geçmemiz gereken kupa ve lig maçları var. Zamanı gelince transfer düşünülecektir ama şu an için belirli, somut bir transfer çalışmamız yok." şeklinde görüş belirtti.

8+3 kuralının değişmesi gerektiğini söyledi

İlhan Palut, yabancı oyuncu statüsünde uygulanan ilk 11'de 8+3 kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Genç teknik adam, ilk 11 oluşturmakta ve oyuncu değişikliklerinde istemedikleri hamleler yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"Oyuncuya, bu Türk, bu yabancı diye bakmamalıyım"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın futbolun paydaşlarıyla gerçekleştirdiği çalıştayın yararlı olacağına değinen Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolun bileşenlerinin fikirlerinin alınması çok önemli. Sonucu ne olursa olsun bunu saha içinde yaşayan, maçlarda bu kurala göre hareket eden teknik direktörlerin ve emekçilerin görüşleriyle kararların çıkması doğru olacaktır. Bu sene için bir kural var ve buna saygı duyacağız, ona göre konumumuzu alacağız. Bunu şu an için tartışmanın gereği yok ama ben artı konusunda son derece muzdaribim. Burada bir takım oluşturduk. 25 kişiyle çalışıyoruz. Oyuncuya, bu Türk, bu yabancı diye bakmamalıyım. Oyuncu değişiklikleri sırasında matematik yapmamız doğru değil. Bir kural konulmalı ama burada artıları ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Bütün oyuncularıma Konyaspor'un futbolcusu olarak bakıyorum. Başlarken veya oyuncu değişikliği sırasında hangi oyuncum gerekliyse onu kullanmalıyım. Bir değişiklik yapacaksam sadece gerektiği kadar değişiklik yapmalıyım. Bir oyuncuyu çıkarıp, yerine birini almam gerekirken beni alakasız ikinci bir değişikliğe zorlanmamalıyım. Bu konuda düzenlemeler yapılırsa biz de daha seri düşünürüz, sadece futbolun gerektirdiği işleri yaparız. Bir yandan da kuralı tutturma telaşından bizi kurtarmış olurlar."





"Favorim Fransa"



Konyaspor Teknik Direktörü Palut, Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda favorisinin, son şampiyon Fransa olduğunu söyledi.

Turnuva başlamadan önce de Fransa'yı favori gördüğünü anlatan İlhan Palut, "En baştan Fransa'yı favori görüyordum. Dünya Kupası'nı izledikçe İspanya'yı beğendim, her zaman Brezilya gerçeği var ama favorim Fransa." dedi.

"Dünya Kupası'nda bütün maçları izleyemeye çalışıyorum"

Palut, Dünya Kupası'nda yaşanan sürprizlerle ilgili ise, "Dünya Kupası'nda bütün maçları izleyemeye çalışıyorum. Yüksek fizik güçlerinin, temaslı oynayan tempolu ve saha içi taktik disiplinin üst kalitelere karşı mücadele edebildiğini bir kez daha gördük.

Buna sahip ve kaliteli oyuncuları olan Fransa ve İngiltere gibi takımlar üstünlük sağlıyor. Ancak tam hazırlığı olmayan, isimler üzerinden gitmeye çalışan takımların organizasyon, fiziki güç ve temaslı oyun karşısında zor durumda kaldıklarını bir daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.