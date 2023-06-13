İlhan Palut, Rizespor ile resmi sözleşme imzaladı Rizespor, son olarak Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör İlhan Palut resmi kontrata imza attı.

Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rizesporumuz teknik direktör İlhan Palut ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Basın toplantısında konuşan İlhan Palut şunları söyledi:

İnşallah güzel günler yaşayacağız. Şehirde şahsıma oluşan ilgiy ve güvene teşekkür ediyorum. Güven ağır bir yük. İnşallah bu ilgiye Rizespor'un başarısı ile karşılık vermeye çalışacağız.

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