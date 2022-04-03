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    İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in rekorunu kırdı

    İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in rekorunu kırdı

    Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Burnley'ye attığı golle Mesut Özil'i geçerek tarih yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 13:03
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    Burnley ile Manchester City, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maçta takımının 2. golünü atan İlkay Gündoğan ise Mesut Özil'i geride bıraktı.

    Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Manchester City, 73 puanla en yakın takipçisi Liverpool'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    İlkay Gündoğan, Mesut Özil in rekorunu kırdı #1

    EN SKORER ALMAN OLDU

    Manchester City'nin 2. golünü atan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, attığı bu golle Mesut Özil'i geride bırakarak tarihe geçti.

    31 yaşındaki İlkay, attığı 34 golle İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu.

    Önceki rekor 33 golle Arsenal forması giyen Mesut Özil'e aitti. İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla oynadığı 34 maçta 8 gol attı ve 7 asist kaydetti.

    İlkay Gündoğan, Mesut Özil in rekorunu kırdı #2


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